Fast alle anderen impfen schneller! Wie will Südtirol aufholen?

Es ist peinlich! In Italiens Impfstatistik landet Südtirol an vorletzter Stelle, nur Sardinien steht noch schlechter da. Aber wie ist das möglich? Und vor allem: Was muss sich ändern? Die Sanität plant mehrere ungewöhnliche Maßnahmen. + Von Barbara Varesco