<b>Mit welchen Gefühlen blicken Sie dem neuen Schuljahr entgegen?<\/b><BR \/><BR \/>Christian Alber: Ich blicke dem neuen Schuljahr mit Zuversicht entgegen. Natürlich gibt es organisatorische Herausforderungen, vor allem dort, wo Stellen noch kurzfristig zu besetzen sind. Entscheidend ist aber: Die Schulen arbeiten sehr engagiert daran, dass die Schülerinnen und Schüler gut begleitet starten können.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Lesen Sie das komplette Interview in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“.<\/b>