Fast ein Kilogramm Drogen – Pusterer festgenommen

Bei einer Verkehrskontrolle vor einigen Tagen hielten die Carabinieri einen 46-Jährigen aus Toblach an. Im Fahrzeug entdeckten die Ordnungshüter Spuren von Kokain. Der Mann verweigerte jedoch eine Drogenkontrolle im Krankenhaus.Die Carabinieri versuchten nachzuverfolgen, woher die Drogen stammen. Dabei erinnerten sie sich, den Mann bei einem polizeibekannten Pusterer in Winnebach gesehen zu haben. Da dieser schon früher aufgrund von Drogendelikten bestraft wurde, beschlossen die Carabinieri, sein Haus zu durchsuchen.Bei der Kontrolle, wo ein Drogenspürhund der Hundestaffel der Carabinieri von Leifers mitwirkte, stießen die Ordnungshüter auf etwa 760 Gramm Haschisch. Zudem entdeckten sie 90 Gramm Kokain in 15 verkaufsfertigen Päckchen, 64 Gramm Marihuana, eine Ecstasy-Tablette, 260 Hanfsmen, 3 Präzisionswaagen und 4600 Euro in Bar.Die Drogen wurden beschlagnahmt, der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen.

