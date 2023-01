Fast ganz Südtirol ist weiß: Jetzt kommt die Kälte

Nahezu im ganzen Land reichte es für eine weiße Decke. - Foto: © deb

Rein in Taufers 9 Zentimeter, Prettau 8, Pens und Terenten 7 und auf den Bergen wie beispielsweise in Schnals, Teufelsegg und Ratschings Wasserfaller Alm sogar 15 Zentimeter: Dies sind nur einige der „Erträge“, die die jüngste Niederschlagsfront in Südtirol geliefert hat.Trotzdem fielen die Mengen laut Florian Schmalzl von Florians Wetterseite teils geringer aus als erwartet. „Das liegt daran, dass die Front zum einen früher kam als 'geplant' (nicht erst in der Nacht) und sich aufgeteilt hat und das meiste östlich und westlich von Südtirol vorbeizog. Eine Trogwetterlage ist immer wieder für Überraschungen oder Enttäuschungen bekannt, die Computermodelle haben da ihre Schwierigkeiten“, schreibt der Hobby-Meteorologe.Oberhalb von 500 bis 600 Metern reichte es immerhin für etwas weißen Puderzucker, lediglich die ganz tiefen Lagen von Meran über Bozen bis Salurn blieben laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin großteils schneefrei.Und wie sieht es in den kommenden Tagen aus: Teilweise fallen zwar noch ein paar Flocken, gleichzeitig sorgt der Föhnwind jedoch für Auflockerung. Zudem wird es kalt. Die Quecksilbersäule sinkt Prognosen zufolge auf bis zu -12 Grad, die sich – bedingt durch den Wind – noch bedeutend kälter anfühlen können, so Florian Schmalzl.