Lebensmittel, Eisenwaren, Haushaltsartikel aller Art, kurzum weit über 1000 verschiedene Artikel warten im Kurtatscher Konsumverein auf einen Abnehmer. Ladenhüter gibt es nur wenige. Der Grund dafür: Der Konsum, wie ihn die Kurtatscher kurz und bündig nennen, ist bei den Konsumenten sehr beliebt.<BR \/><BR \/>Vor genau 120 Jahren wurde der Kurtatscher Konsumverein gegründet: „Die Einberufung erfolgte durch den damaligen Benefiziaten Emanuel Zia, als Schriftführer fungierte Johann Kofler. Bei der ersten Versammlung waren 80 Personen anwesend, dabei wurde Adalbert Sanoll zum ersten Obmann gewählt und der Hl. Josef zum Schutzpatron der Genossenschaft auserkoren. Bei der zweiten Sitzung waren bereits 142 Mitglieder anwesend und dabei wurde beschlossen, dass der Konsum für alle Kunden von 5 Uhr Früh bis 20 Uhr abends offen sein muss.“, sagt Alt-Bürgermeister Oswald Schiefer, der sich mit der Geschichte des Vereins beschäftigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352118_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Konsumvereine entstanden im 19. Jahrhundert als Selbsthilfeorganisationen von Arbeitern und Bauern, um günstige und gute Lebensmittel gemeinschaftlich einzukaufen. Bis nach dem Ersten Weltkrieg waren fast in jedem Dorf des Landes Konsumvereine zu finden, heute sind sie indes an einer Hand abzulesen, so Schiefer.<BR \/><BR \/>Die Idee der Konsumvereine traf den Puls der Zeit: Auch der Kurtatscher Konsumverein wuchs ständig, und im Jahre 1912 wurde schließlich mit dem Neubau am Hauptplatz begonnen, welcher bereits im Jahr 1913 abgeschlossen werden konnte. Entstanden ist ein ortsbildprägendes Gebäude im Heimatschutzstil – geplant und gebaut vom Baumeister Franz Bonatti aus Neumarkt.<BR \/><BR \/>Im Jahre 2022 wurden die Geschäftsräume schließlich in rund zwei Wochen Bauzeit komplett umgestaltet und neu eingerichtet.<BR \/><BR \/>Das Geschäftsgebäude hat sich im Lauf der Jahre zu einem pulsierenden Wirtschaftstreff im Herzen von Kurtatsch entwickelt mit heute insgesamt 15 Angestellten. Der Konsumverein zählt indes 535 Mitglieder. Im Jahre 2000 zählte der Konsum noch 172 Mitglieder und zehn Angestellte.<BR \/><BR \/>Das Konsumgebäude beherbergt noch heute außer den Geschäftsräumen im Parterre mit Büro und Sitzungssaal sowie den Lagerräumen im Kellergeschoss, im ersten Stock und im Dachgeschoss auch drei Wohnungen und eine Zahnarztpraxis.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1350831_image" \/><\/div>