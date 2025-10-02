Die 78-jährige Frau aus Köln, die betroffen war, zeigte klare Warnsignale eines Herzinfarkts bei Frauen: Übelkeit, Schweißausbrüche und starke Schmerzen in der linken Schulter. <BR \/><BR \/>Trotzdem erkannte ihr Hausarzt und Kardiologe Dr. Abdulhalim S. (53) die lebensbedrohliche Situation nicht. Er verschrieb lediglich Schmerzmittel und schickte die Patientin nach Hause – kurz darauf brach sie in ihrer Wohnung zusammen und starb.<h3>\r\nWarnzeichen ignoriert<\/h3>Es war der 9. Oktober 2023, als die Frau gemeinsam mit ihrer Tochter die Praxis von Dr. S. aufsuchte. Die Tochter sprach den Verdacht auf einen Herzinfarkt sogar ausdrücklich an. <BR \/><BR \/>Doch trotz klarer Risikofaktoren – die Patientin litt an Diabetes und war starke Raucherin – verzichtete der Arzt auf ein EKG. Eine Untersuchung, die sofort Hinweise auf die akute Herzschädigung gegeben hätte. Stattdessen ging er davon aus, dass die Schmerzen erneut von den bekannten Schulterproblemen herrührten.<h3>\r\n„Fehler belastet mich jeden Tag“<\/h3>Später stellte ein Gutachten fest: Wäre der Infarkt rechtzeitig erkannt worden, hätte das Leben der Frau gerettet werden können. Vor Gericht erklärte Dr. S. über seinen Anwalt: „Es war ein Augenblicksversagen. Ich kann mir bis heute nicht erklären, wie es dazu kommen konnte. Dieser Fehler belastet mich jeden Tag.“<BR \/><BR \/>Das Amtsgericht Köln verurteilte den Mediziner wegen fahrlässiger Tötung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung. Zusätzlich muss er 6000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Die mögliche Höchststrafe für dieses Delikt beträgt fünf Jahre.<h3>\r\nHerzinfarkt bei Frauen<\/h3>Ein Herzinfarkt äußert sich bei Frauen häufig anders als bei Männern – und genau das macht ihn für das weibliche Geschlecht so gefährlich. Unspezifische Symptome erschweren eine schnelle Diagnose und führen zu gefährlichen Verzögerungen. Wie Frauen Alarmzeichen und Symptome frühzeitig deuten und ihr Risiko minimieren können, hat uns die Kardiologin Dr. Martina Hainz erklärt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/herzinfarkt-bei-frauen-symptome-sind-oft-gefaehrlich-uneindeutig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Interview.<\/a>