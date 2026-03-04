<BR \/>Es waren hektische Momente in der Nacht zwischen vergangenem Freitag und Samstag in Pergine. Einige Jugendliche schlugen Alarm, nachdem sie einen Mann auf dem Asphalt liegend entdeckt hatten. Er soll laut der italienischen Tageszeitung l'Adige offenbar alkoholisiert gewesen sein. Die Jugendlichen hielten eine vorbeifahrende Streife der Ortspolizei an und baten um Hilfe.<BR \/><BR \/>Es war etwa Mitternacht, als sich die Beamten dem Sechzigjährigen näherten. Nachdem sie versucht hatten herauszufinden, was er benötigte, der Mann sofort begonnen haben, sie zu beschimpfen. Dann habe er versucht, die Ordnungskräfte zu treten. <BR \/><BR \/>Inzwischen war ein Krankenwagen vor Ort eingetroffen. Die Sanitäter kümmerten sich sofort um den Patienten und versuchten, ihn zu beruhigen. Doch als er auf einen Stuhl gesetzt wurde, um ihn in den Krankenwagen zu bringen, soll der Mann erneut aggressiv geworden sein.<BR \/><BR \/>Er sei aufgestanden und habe einem der Helfer einen Schlag auf das Brustbein versetzt. Das sei mit einer solchen Wucht passiert, dass der Sanitäter eine schwere Rippenfraktur erlitt. Er wurde in die Notaufnahme gebracht und sofort behandelt; die Heilungsdauer beträgt 30 Tage. Auch der mutmaßliche Angreifer wurde für Untersuchungen ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.