Der sympathische Besuch ist mittlerweile zur Tradition geworden, heißt es in einer Aussendung des Sanitätsbetriebes: Seit vielen Jahren kommen die Profifußballer des FC Südtirol ins Krankenhaus und zaubern den jungen Patientinnen und Patienten der Pädiatrie und auch ihren Angehörigen ein strahlendes Lächeln ins Gesicht.<BR \/><BR \/>Die Leitung des Landeskrankenhauses Bozen und das Team der Abteilung Pädiatrie hießen die Profi-Fußballer des FC Südtirol Raphael Odogwu, Hamza El Kaouakibi, Federico Davi und Simone Davi herzlich willkommen. Der Direktor des Gesundheitsbezirkes Bozen, Dr. Umberto Tait, dankte den Spielern ausdrücklich für ihren Besuch in der Osterzeit. „Sie bringen die Augen der Kinder, die derzeit in der Pädiatrie aufgenommen sind und die sich in einer schwierigen Situation, geprägt von Krankheit und Sorgen, befinden, zum Strahlen. Vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag.“<h3>\r\nFür einige Momente den Krankenhausalltag vergessen<\/h3>Die Primaria der Pädiatrie Dr.in Laura Battisti ergänzte: „Ein aufrichtiges Dankeschön an die Mannschaft des FC Südtirol, die auch in diesem Jahr wieder für einen magischen Moment in der Kinderklinik gesorgt hat. Mein besonderer Dank gilt den Spielern, die mit ihrer Hilfsbereitschaft, ihrer Freundlichkeit und ihrem Lächeln unseren kleinen Patientinnen und Patienten einen unvergesslichen Moment beschert haben. Eine Geste von großer Einfühlsamkeit und Nähe, die zeigt, wie sehr Sport auch Solidarität und Fürsorge für die Schwächsten bedeuten kann.“<BR \/><BR \/>Gut gelaunt brachten die Spieler verschiedene Geschenke und Gadgets des FC Südtirols, unterhielten sich mit ihren kleinen Fans, gaben Autogramme und standen für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Den Kindern und Jugendlichen, die für einige Momente den Krankenhausalltag vergessen konnten, werden diese Begegnungen sicherlich lange in Erinnerung bleiben.