<BR \/><BR \/>Im Visier geriet das Projekt der „European Union Diplomatic Academy“, ein neunmonatiger Lehrgang, den der EAD nach einem Ausschreibungsverfahren an das College of Europe vergeben hatte, heißt es in einer Aussendung der Europäischen Staatsanwaltschaft.<BR \/><BR \/> Die EPPO prüft, ob bei der Ausschreibung vertrauliche Informationen weitergegeben und die Regeln des EU-Finanzrahmens gegen unlautere Konkurrenz verletzt wurden.<BR \/><BR \/>Die Vorwürfe reichen von Vergabebetrug über Korruption bis hin zur Verletzung des Amtsgeheimnisses. Wie belgische Medien berichten, dürft es sich bei einer der drei verhafteten Personen um die aktuelle Rektorin des betroffenen College of Europe, Federica Mogherini, handeln. Mogherini ist eine italienische Politikerin, die von 2014 bis 2019 als Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der EU-Kommission tätig war. <BR \/><BR \/><BR \/>Seit 2020 leitet sie mit dem College of Europe eine der wichtigsten Kaderschulen für EU-Diplomaten. Für alle Beschuldigten gilt bis zu einer Entscheidung durch ein zuständiges belgisches Gericht die Unschuldsvermutung.