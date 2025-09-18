In dem Song heißt es <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/schlimme-sinner-attacke-star-musiker-sorgt-fuer-empoerung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet):<\/a> „L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler.“ – auf Deutsch: „Die Italiener haben ein neues Idol, es heißt Jannik Sinner. Reines italienisches Blut mit dem Akzent von Adolf Hitler.“<BR \/><BR \/>Nicht nur Martucci sieht darin eine schwerwiegende Entgleisung. Die Formulierung „puro sangue italiano“ erinnere unweigerlich an die von den Faschisten propagierte „Reinheit der Rasse“ und die Rassengesetze von 1938. Noch problematischer sei der direkte Bezug zum Diktator Adolf Hitler, der als Vergleich für einen Südtiroler Sportler völlig unangebracht sei.<BR \/><BR \/>Die Anzeige stützt sich auf Artikel 604-bis des italienischen Strafgesetzbuches, der die Propaganda und Anstachelung zu rassistischem Hass unter Strafe stellt. „Ich habe es als meine Pflicht angesehen, im Sinne der Verfassung einzuschreiten“, erklärt Martucci. „Wir dürfen nicht zulassen, dass rassistische Sprache durch prominente Persönlichkeiten normalisiert wird.“<BR \/><BR \/>Ob die Justiz tatsächlich Ermittlungen gegen Fedez aufnehmen wird, ist noch unklar. Der Rapper hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.