Feel the Dome: Ein besonderer Gottesdienst im Dom

Über 600 Menschen waren dabei.

Eine bunte Stola in den Farben des Regenbogens fand Platz, als Zeichen dafür, dass alle Menschen willkommen sind

„Feel the Dome war ein Jugendgottesdienst von Jugendlichen für Jugendliche und mit Jugendlichen“, erklärt Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend und meint weiter: „Feel the Dome ist für uns eine Haltung, ein Gefühl, eine Empfindung und zwar, dass wir alle zu-sammen Kirche sind. Alle sind willkommen und alle dürfen mitfeiern und sind Teil dieser Gemeinschaft.“Als Zeichen dafür wurde von den Mitgliedern des Hauptausschusses von Südtirols Katholischer Jugend neben dem Jugendkreuz auch eine Stola in den Farben des Regenbogens beim Einzug mitgetragen.Im Vordergrund stand heuer das Thema „Mut“. Magdalena Ferdigg, Jakob Declara und Bischof Ivo Muser erzählten aus ihrem Leben und von besonderen Situationen, bei denen sie Mut brauchten. „Wir konnten durch diese Beispiele erfahren, wie Glaube uns hilft, Mut zu zeigen und wie er uns bestärken kann, mutig unser Leben zu leben“, erzählt ein begeisterter Simon Klotzner.Auch die Technik spielte eine große Rolle. Die Fürbitten konnten jugendgerecht über das Smart-phone eingegeben werden und einige davon wurden dann verlesen. Ebenso konnten die Liedtexte durch das Scannen eines QR-Codes direkt auf das eigene Handy geholt werden.Den Abschluss bildete ein Text von Emely Graf. Sie verlas ein von ihr verfasstes Gedicht zum Thema Mut. „Es gab für mich viele besondere Momente und die Kombination aus Musik, Licht, aktivem Mitfeiern und der sagenhaften Stimmung werden mir lange in Erinnerung bleiben“, meint Simon Klotzner abschließend.Nach dem Gottesdienst gab es Pommes und Getränke für alle und die Band „The Bruggs & Vere-na“ spielte auf dem Domplatz.