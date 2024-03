Das Vorhaben, die DNA aller Hunde in Südtirol in einer Datenbank zu erfassen, um das leidige Problem der „Häufchen“ auf Straßen und Wiesen in den Griff zu kriegen, schlägt hohe Wellen. In seiner „Late Show“ hat US-Talkmaster Stephen Colbert die Aktion durch den Kakao gezogen und sorgte damit für Lacher im Publikum.