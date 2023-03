Fehler im Corona-Management? Conte: „Haben mit bloßen Händen gekämpft“

Conte wehrt sich: „Wir haben gekämpft“

Präsident der Lombardei: „Eine Schande“

Ministergericht für Conte und Speranza eingerichtet

Ermittlungen wurden auch gegen 17 weitere Personen aufgenommen, u. a. gegen den lombardischen Präsidenten Attilio Fontana, den ehemaligen Gesundheitsassessor der Lombardei Giulio Gallera und den amtierenden Präsidenten des Obersten Gesundheitsinstituts Silvio Brusaferro. STOL hat berichtet. Die Verantwortlichen hätten die Gefahr der Pandemie unzureichend bewertet, was verheerende Folgen hatte, wurde beanstandet.Bei den Untersuchungen der Staatsanwälte gehe es vor allem um das mögliche Versäumnis der Regierung, im März 2020 besonders betroffene Gebiete in der Provinz Bergamo als Rote Zonen nicht abgeschottet zu haben, um so die Ausbreitung des Virus zu stoppen, hieß es aus Ermittlerkreisen. Die erschütternden Bilder von Militärlastwagen, die Särge mit Toten in Massen zur Einäscherung aus der Stadt abtransportierten, gingen damals um die Welt. Mit mehr als 188.000 Coronavirus-Todesopfern zählt Italien zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern der Welt.Die Untersuchung war vor fast 3 Jahren aufgrund von über 200 Anzeigen in die Wege geleitet worden, die Familienangehörige von Covid-19-Todesopfern gegen die Regierung Conte erstattet hatten.Der ehemalige Ministerpräsident Conte reagiert: „Wir haben in einem dramatischen Moment mit bloßen Händen gegen ein unsichtbares Virus gekämpft.“ Auch Wissenschaftler hätten anfangs keine Gewissheiten bieten können – diesen habe die Regierung aber „mit Demut zugehört“ und „mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein gehandelt“.Der Präsident der Lombardei, Attilio Fontana, gibt sich „entsetzt“ darüber, wie die Nachricht, dass gegen ihn ermittelt wird, ihn erreicht hat: „Es ist eine Schande, dass ich aus der Presse erfahren musste, dass gegen mich ermittelt wird.“Was seine Verantwortung angehe, so werde er sich „in den entsprechenden Gremien“ verteidigen: „Ich habe kein Problem damit, mich diesem Prozess zu stellen, ich habe unter anderem auch seltsame Einschätzungen der Staatsanwälte gelesen, aber wir werden darüber reden.“Das Staatliche Gesundheitsinstitut (Istituto Superiore di Sanità, ISS), gegen dessen Präsidenten Silvio Brusaferro wegen seiner Rolle bei der Verabschiedung des Pandemieplans ermittelt wird, erklärt in einem Vermerk: „Es liegt nicht in der Zuständigkeit des Präsidenten des ISS, Pandemiepläne zu verabschieden oder sie umzusetzen.“In Brescia wurde ein Ministertribunal eingerichtet, das die Positionen Contes und Speranzas beurteilen wird. Den Vorsitz führt Richterin Mariarosa Pipponzi, Präsidentin der Arbeitsabteilung des Gerichts von Brescia, die von 2 weiteren Richtern flankiert wird. Alle wurden per Los bestimmt. Eingesetzt wurden 2 weitere Richter, die als Stellvertreter fungieren.Das 1989 eingeführte Ministergericht ist nur für Straftaten zuständig, die vom Premier und den Ministern in Ausübung ihres Amtes begangen werden, auch wenn sie nicht mehr im Amt sind. Die Ministerpräsidenten und Minister unterliegen also der ordentlichen Gerichtsbarkeit; für ein Verfahren gegen sie ist die vorherige Genehmigung des Senats oder der Abgeordnetenkammer erforderlich, da sie von der parlamentarischen Immunität geschützt sind.