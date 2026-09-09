Harald V. war am 28. August nach jahrelangen gesundheitlichen Problemen im Alter von 89 Jahren gestorben. Den norwegischen Thron hatte er 1991 bestiegen, in seinen letzten Lebensjahren war er der dienstälteste Monarch Europas.<BR \/><BR \/>Mit Haralds Tod wurde sein Sohn Haakon automatisch König. Am Dienstag vergangener Woche legte der 53-Jährige seinen Eid vor dem norwegischen Parlament ab.<h3>Haralds letzter Weg durch Oslo<\/h3><BR \/>Vom Schloss schritten am Mittwoch hinter Haralds Sarg der neue König Haakon VIII. und seine Kinder zur Domkirche. Auch zahlreiche Vertreter anderer Königshäuser sowie Staats- und Regierungschefs nahmen an dem Trauerzug teil. Tausende Menschen säumten die Strecke hin zur Domkirche, um den Tod des Monarchen zu betrauern.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76267123_gallery" \/><BR \/><BR \/>Der mit einem weißen Blumengesteck geschmückte Sarg wurde auf einer sogenannten Artillerielafette, einem fahrbaren Gestell des Militärs, vom Schloss zur Domkirche gezogen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357500_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dahinter schritten Haakon VIII. in schwarzer Gardeuniform und seine Kinder, die 22-jährige Kronprinzessin Ingrid Alexandra und der 20-jährige Sverre Magnus, sowie Haakons Schwester Prinzessin Märtha Louise.<BR \/><BR \/>Haralds Witwe, die 89 Jahre alte Königin Sonja, und Haakons durch eine Lungentransplantation geschwächte Frau, die neue Königin Mette-Marit, folgten in einem Auto.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357503_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nInternationale Gäste im Trauerzug<\/h3><BR \/>Zahlreiche Soldaten in Gardeuniformen, zu Fuß und zu Pferde, begleiteten den Trauerzug. Gäste aus aller Welt wie der britische Thronfolger Prinz William, Mitglieder des schwedischen und dänischen Königshauses, die Königspaare aus den Niederlanden, Belgien und Spanien sowie Staats- und Regierungschefs aus Finnland, Frankreich und Thailand zählten zu den Trauergästen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357506_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch das jordanische Königspaar, der japanische Kronprinz Akishino und der deutsche Bundespräsident Steinmeier schritten hinter Haralds Sarg. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357509_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aus Österreich nahm Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs in Vertretung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen teil.<BR \/><BR \/>Die Strecke des Trauerzugs wurde von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern gesäumt. „Er war zutiefst mit seinem Volk verbunden“, begründete die 35-jährige Anne Marte Ellertsen ihren Entschluss, dass sie von Norwegens Westküste zu der Trauerfeier in Oslo gereist war.<h3>Kampfjets und Schweigeminute: Eine angemessene Feier für den volksverbundenen Monarchen<\/h3><BR \/>Der Trauerzug legte einen etwa 1,2 Kilometer weiten Weg zur Domkirche zurück. Haralds Angehörige wurden vor der Kirche von Präses Olav Fykse Tveit und der Osloer Bischöfin Sunniva Gylver begrüßt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357512_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Trauergottesdienst begann mit einer Schweigeminute, die landesweit galt.Nach dem Trauergottesdienst werden vier F35-Kampfjets in der Ehrenformation „Missing Man“ über die Domkirche hinwegfliegen.<BR \/><BR \/> Haralds Sarg wird dann zur Schlosskapelle der Festung Akershus gebracht, wo der Monarch in einem Doppel-Sarkophag im königlichen Mausoleum an der Seite seiner Eltern und Großeltern beigesetzt wird.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Beisetzung werden alle norwegischen Flaggen im Land, die nach Haralds Tod vor zwölf Tagen auf halbmast gesetzt worden waren, wieder hochgezogen. Die Kirchenglocken im Land läuten dann eine Stunde lang.<BR \/><h3>\r\nNorwegen mobilisiert Tausende Einsatzkräfte<\/h3><BR \/>Zum Schutz des Ereignisses hat die norwegische Polizei fast 3.000 Einsatzkräfte mobilisiert. Nach ihren Angaben handelt es sich um „einen der größten Einsätze“ in der Geschichte des Landes. Auch 3.500 Soldaten wurden zur Sicherung der Trauerfeier entsandt. Im Osten des Landes gelten größtenteils Luftraumbeschränkungen.