Im New Yorker Madison Square Garden feierte das Paar den Berichten zufolge ein Abendessen am Vorabend der großen Party, die am Freitagabend stattfinden soll. <BR \/><BR \/>Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung.<BR \/><BR \/>Swift und Kelce selbst äußerten sich dazu bisher nicht. Laut eines Berichts der „New York Post“ soll das Paar unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen bereits im kleinen Kreis geheiratet haben. <h3>\r\nAbgesperrte Straßen<\/h3>Die Straßen rund um den in Pink erleuchteten Madison Square Garden in Manhattan waren am Donnerstagabend (Ortszeit) abgesperrt, ein Großaufgebot von Polizisten war dafür im Einsatz.<BR \/><BR \/>An den Absperrgittern versammelten sich Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Zahlreiche große Autos mit abgedunkelten Fenstern fuhren vor der Arena vor, an deren Eingang ein großes weißes Zelt aufgebaut war. Trotzdem gelang es Beobachtern, einige Stars zu sichten - wie etwa Schauspielerin Lena Dunham oder den Musiker Jack Antonoff.