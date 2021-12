Schnee im ganzen Land am morgigen Feiertag

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Morgen Vormittag beginnt es leicht zu schneien, am Nachmittag breitet sich der Schneefall dann auf das ganze Land aus“, sagt der Landesmeteorologe Dieter Peterlin zu STOL. Aufgrund der derzeit tiefen Temperaturen wird es auch bis ganz hinunter schneien – also auch rund um Bozen, im Unterland und im Etschtal.In den Tälern sei verbreitet zwischen 10 und 30 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. „Danach wird es aber wieder ruhig und es ist in den kommenden Tagen kein weiterer Schneefall zu erwarten“, sagt der Landesmeteorologe.Dass es heuer bereits Ende November bis in die tiefsten Lagen geschneit hat, sei zwar früh, aber nicht ungewöhnlich, betont Peterlin.

stol