Neu Delhi ist weltweit eine der Hauptstädte mit der schlechtesten Luftqualität. Die Luft in der Metropole mit ihren mehr als 30 Millionen Einwohnern wird unter anderem durch Abgase von Fahrzeugen und Industrieemissionen belastet. Im Winter herrscht oft Smog.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Wochen hatten die Behörden zur Verbesserung der Luftqualität Einschränkungen unter anderem für den Verkehr angeordnet. Das Oberste Gericht genehmigte zum Diwali-Fest nur den begrenzten Einsatz bestimmter Feuerwerkskörper, die weniger Emissionen verursachen sollen. Die Vorgaben werden von vielen Menschen nicht befolgt.<BR \/><BR \/>Besonders kleine Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer können beim Einatmen tief in die Lunge und von dort aus auch in den Blutkreislauf gelangen. Sie können Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen wie Asthma und Lungenkrebs verursachen. Laut einer Studie von 2024 standen geschätzt 3,8 Millionen Todesfälle in Indien zwischen 2009 und 2019 mit Luftverschmutzung in Verbindung.