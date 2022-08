Feldthurns: Arbeiter verletzt sich mit Winkelschleifer erheblich

Am Mittwochnachmittag hat sich ein 54-jähriger Arbeiter in Feldthurns mit einem Winkelschleifer erheblich verletzt.

Der 54-Jährige wurde in das Krankenhaus Brixen gebracht. - Foto: © fm

Zu dem Arbeitsunfall ist es um kurz vor 15 Uhr gekommen. Der 54-jährige Einheimische hatte sich mit einem Winkelschleifer mittelschwer am Arm verletzt.



Das Weiße Kreuz der Sektion Klausen rückte aus und versorgte den Arbeiter an der Unfallstelle. Anschließend wurde er in das Krankenhaus von Brixen gebracht.