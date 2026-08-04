Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in Feldthurns, in der Nähe der Tankstelle. Aus bisher unbekannter Ursache waren zwei Autos kollidiert, dabei wurde eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt. Sie erlitt erhebliche Verletzungen und musste von den Einsatzkräften aus dem Unfallfahrzeug befreit werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343424_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Straße rund eine Stunde lang gesperrt. Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau.Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Feldthurns und Klausen sowie die Behörden und der Notarzt.