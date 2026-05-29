Zwei Pkw sind am heutigen Freitag gegen 15 Uhr miteinander kollidiert. Der Unfall ereignete sich an der Abzweigung Tötschling bei Feldthurns.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318314_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim Aufprall wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus Brixen gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Feldthurns, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.