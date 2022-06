Fels bricht: Kletterer von meterhoher Steinschicht begraben

Das Kaisergebirge bei Kufstein: Ein Kletterer wurde beim Abstieg von Felsbrocken erfasst und unter den Steinmassen verschüttet. - Foto: © APA / ZOOM.TIROL

Eine großangelegte Suchaktion wurde am Nachmittag aus Sicherheitsgründen vorerst abgebrochen. Eine Begutachtung durch die Landesgeologie stand an.Der Verschüttete war mit 4 weiteren Alpinisten unterwegs – laut einem Bericht des ORF Tirol handelte es sich um Heeresbergführer aus Deutschland. Sie absolvierten in der Felswand eine Abseilübung. Als sich der verunfallte Kletterer gerade ausklinken wollte, kam es zu dem Felsbruch.Der Alpinist wurde unter einer 2 bis 3 Meter hohen Steinschicht begraben. Berichten zufolge konnte der Mann von Spürhunden unter einem massiven Felssturz erschnüffelt werden, zu sehen war er allerdings vorerst nicht. Die 4 weiteren Kletterer blieben unverletzt.Die Suchaktion mit mehreren Bergrettungen, Feuerwehren und Hubschraubern musste schließlich abgebrochen werden. Momentan sei es zu gefährlich, es könnte auch noch Gestein abbrechen bzw. nachkommen. Die weitere Vorgangsweise werde erst nach dem Lokalaugenschein durch den Landesgeologen feststehen, hieß es am Abend von der Polizei zur APA.