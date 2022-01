Fels stürzt in Brasilien auf Boote: mehrere Tote

Sie stammten aus den Bundesstaaten Minas Gerais und São Paulo und seien auf dem Boot „Jesus“ unterwegs gewesen. Als ersten Toten identifizierte die Polizei einen 68-Jährigen aus der nahe gelegenen Stadt Alpinópolis.Videobilder vom Samstagnachmittag zeigten, wie zunächst einige Steine von einer Klippe fielen und sich dann ein großer Teil eines Felsens löste. Er kippte auf die unter ihm auf dem Lago de Furnas in Capitólio kreuzenden Ausflugsboote. Passagiere eines weiter entfernten Bootes versuchten noch, zu warnen.„Fahrt da weg“, riefen sie und pfiffen. „Es fallen viele Steine runter.“ Schreie waren zu hören. Nach Angaben der Feuerwehr waren 2 Boote direkt von der herabstürzenden Felswand getroffen worden und 2 weitere indirekt. Zunächst hatten 20 Menschen als vermisst gegolten. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, 4 von ihnen lagen am Sonntag noch im Krankenhaus.Taucher wurden zu dem rund 400 Kilometer nördlich der Millionen-Metropole São Paulo gelegenen See geschickt, dessen Schluchten mit dem türkisgrünen Wasser ein beliebtes Ausflugsziel in der Region sind. Der großflächige Furnas-Stausee im Rio Grande ist auch als „Meer von Minas“ bekannt.In Brasilien sind derzeit Sommerferien, sodass nach Weihnachten und Silvester zahlreiche Besucher unterwegs waren. Der Bootsausflug zu den Canyons ist wegen der spektakulären Natur ein Klassiker.

dpa