<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr St. Leonhard wurde am gestrigen Sonntag gegen 5 Uhr morgens zu einem Einsatz auf der Timmelsjochstraße gerufen. Ein Felsbrocken war auf die Straße geprallt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218591_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim Aufprall wurde die Straße massiv beschädigt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218594_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gemeinsam mit dem Straßendienst sperrten die Wehrleute die Straße, leuchteten die Einsatzstelle aus und halfen bei den Aufräumarbeiten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218597_image" \/><\/div>