Der Felsbrocken donnerte gegen 1.30 Uhr auf die Fahrbahn. Der Pkw wurde dabei schwer beschädigt, der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. <BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von Faedo kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Im Laufe des Samstags führte zudem ein Geologe des Landes einen Lokalaugenschein durch, um das Ausmaß und die Ursachen des Felssturzes zu untersuchen.<BR \/><BR \/>Derweil wurden entlang der Brennerstaatsstraße sogenannte New-Jersey-Betonleitwände aufgestellt. Sie sollen den betroffenen Straßenabschnitt vorläufig sichern.