Felsbrocken über Virgl wird gesprengt: Straßensperren

„Der Felsklotz hat ein Gewicht von rund 800 Tonnen, das sind 300 Kubikmeter Material“, erklärt Mair. Am Wochenende werde der Stein gesichert und für die Sprengung vorbereitet. Am Montag um 11 Uhr wird der Sprengmeister den Knopf drücken.





Schon am Samstag und Sonntag muss der Verkehr großräumig umgeleitet werden. „An beiden Tagen ist das Teilstück der Eisackuferstraße zwischen dem Kreisverkehr bei der Rombrücke bis zur Virglbrücke von 9.30 bis 16.30 Uhr für den Verkehr gesperrt“, berichtet Vizebürgermeister Luis Walcher. An beiden Tagen wird die Trientstraße in beiden Fahrrichtungen für den Verkehr geöffnet.Am Montag heißt es dann ebenfalls ab 9 Uhr: Stopp. „Bis 13 Uhr bleibt besagtes Stück der Eisackuferstraße gesperrt. Zusätzlich die kurze Strecke zwischen der Virgl- und Kampiller-Brücke“, erklärt Walcher. Auch der Verkehr auf der Brennerautobahn wird ab 10.55 Uhr in von Bozen-Nord und -Süd angehalten. „Das wird 15 bis 30 Minuten der Fall sein“, sagt der Vizebürgermeister.

