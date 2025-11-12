<BR \/>Wie die Zeitung <i>Il Giorno<\/i> berichtet, hat sich am Dienstagmorgen in Lanzada (Provinz Sondrio) ein großer Felssturz ereignet. Ein massiver Monolith krachte auf die Gemeindestraße nach Tornadri und zerstörte Teile der Fahrbahn. Auch der Fußballplatz der Ortschaft wurde von einem Felsblock getroffen – glücklicherweise war er leer.<BR \/><BR \/>Die Straße war bereits seit Montag per Gemeindeverordnung gesperrt, nachdem Messsysteme eine erhöhte Bewegung der Felswand festgestellt hatten. Feuerwehr, Drohnenteam und Geologen sind im Einsatz, um das Gebiet zu überwachen und weitere Abbrüche zu verhindern. Die oberhalb gelegenen Fraktionen bleiben vorerst isoliert. Verletzt wurde bei dem massiven Steinschlag niemand.