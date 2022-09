Einsatz Felssturz am Latemar – keine Verletzten Zu einem Felssturz kam es am Donnerstagvormittag an der Gamsstallscharte am Latemar. Der Rettungshubschrauber, der den Bereich abflog, berichtet aber, dass keine Personen verletzt seien.

Zu einem Felssturz kam es am Donnerstagvormittag an der Gamsstallscharte am Latemar (Archivbild). - Foto: © sch

Kurz vor 11 Uhr ging ein Notruf im Trentino ein: Wanderer beobachteten einen Felssturz an der Gamsstallscharte am Latemar.



Der Rettungshubschrauber, der laut Nachrichtenagentur Ansa von Mattarello im Trentino aus den Bereich abflog, gab aber Entwarnung: Es seien keine Personen in diesem Bereich gesichtet worden.



Gleichzeitig wurden Wanderer, die sich in der Nähe aufhielten, gewarnt und gebeten umzukehren, da die Gefahr zu groß sei.



stol