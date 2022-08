Felssturz am Monte Pelmo – keine Verletzten

Foto: © ANSA / US Vigili del fuoco

Es war gegen 8 Uhr, als am Monte Pelmo in den Zoldo-Dolomiten Felsen in die Tiefe stürzten und auf dem Geröll am Fuße des Berges landeten. Es entstand eine große Staubwolke, die noch aus der Ferne gut sichtbar war. Sofort rückte die Bergrettung des Fiorentinatals aus, um sich ein Bild zu verschaffen.Glücklicherweise blieb der Wanderweg am Fuße des Berges unberührt. Der Felssturz ereignete sich zwischen dem Staulanzapass und der D'Arciatal-Scharte. Außerdem waren um diese Uhrzeit noch wenige Leute unterwegs und keiner wurde als vermisst gemeldet.Bereits im Jahr 2021 löste sich ein Felsstück an derselben Stelle. 2 Bergretter verloren dabei ihr Leben.