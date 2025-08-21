Bei dem betroffenen Auto handle es sich um einen Personenwagen. Die Verletzten seien in örtliche Krankenhäuser gebracht worden.<BR \/><BR \/>Auf der für den Verkehr zwischen Norditalien und Südost-Frankreich wichtigen Verbindung kam es zu langen Staus. Da das Gelände im Bereich des Erdrutsches weiter instabil ist, blieb die Nationalstraße am Unglücksort in der Fahrtrichtung Italien-Frankreich gesperrt, teilte die Präfektur mit. <BR \/><BR \/>Der Mont Blanc-Tunnel ist für Lastzüge in Fahrtrichtung Italien-Frankreich gesperrt. Wie es zu dem Erdrutsch kommen konnte, ist noch nicht bekannt.<BR \/><BR \/>In dem Unglückswagen überlebte ein auf dem Fahrer- und Beifahrersitz sitzendes Ehepaar mit Verletzungen. Der auf der Rückbank sitzende Sohn des Paars und seine Ehefrau kamen ums Leben, berichtete die örtliche Zeitung „Le Dauphiné Libéré“.