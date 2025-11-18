<BR \/> Der Fall beschäftigt jetzt die Staatanwaltschaft Belluno. Die Eltern hatten die Kleine am Freitagabend in die Notaufnahme gebracht. Laut Berichten litt sie seit einigen Tagen an Fieber, Husten und Atembeschwerden. <BR \/><BR \/>Nach einer Untersuchung am Freitagabend stellten die Ärzte keine akuten Risiken fest und entließen das Kind am Samstagmorgen mit einer Therapieanweisung für die häusliche Behandlung. <BR \/><BR \/>Am Samstagnachmittag verschlechterte sich der Zustand des Kindes jedoch plötzlich. Trotz des Einsatzes des Rettungsdienstes 118 konnte das Mädchen nicht gerettet werden. <BR \/><BR \/>Die Familie erstattete Anzeige, um prüfen zu lassen, ob die Erkrankung schwerwiegender war, als von den Ärzten angenommen. Die Staatsanwaltschaft von Belluno leitete daraufhin eine Untersuchung gegen Unbekannt ein und ordnete eine Autopsie an, um die Todesursache zu klären. <BR \/><BR \/>Die Untersuchungen sollen klären, ob das Mädchen an einer Erkrankung litt, die bei den Krankenhausuntersuchungen nicht erkannt wurde. Parallel zur Untersuchung der Staatsanwaltschaft hat die Gesundheitsbehörde Ulss 1 Dolomiti eine interne Prüfung des Falles eingeleitet. <BR \/><BR \/>Ziel ist es, den klinischen Ablauf, die Bewertungen in der Notaufnahme und die Entscheidung zur Entlassung des Kindes zu überprüfen.