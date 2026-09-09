Nichts an diesem Gespräch habe auf das hingedeutet, was kurz darauf geschehen sollte. Der Patient sei „relativ ruhig“ gewesen, berichtete der Psychiater in einem Telefoninterview mit dem italienischen Fernsehsender Tg1. Dann eskalierte die Situation. Vella soll seine ehemalige Partnerin Lorena Isceri entführt und getötet haben. Die vorläufigen Ergebnisse der Obduktion legen nach bisherigen Angaben zudem nahe, dass Isceri noch lebte, als sie vergangene Woche von ihrem Ex-Partner von einem Viadukt bei Barberino di Mugello gestoßen wurde. Für den behandelnden Arzt kam die Tat völlig unerwartet. <BR \/><BR \/>„Ich war absolut erschüttert von dem, was passiert ist. Ich hätte es überhaupt nicht erwartet“, sagte er gegenüber dem Tg1-Journalisten Giuseppe La Venia. Als er Vella bei der letzten Sitzung gesehen habe, sei dieser relativ ruhig gewesen. Das Wort „relativ“ ist dabei auffällig. Der Psychiater betonte es ausdrücklich - möglicherweise, um deutlich zu machen, dass die Situation nicht völlig unauffällig gewesen sei. <h3>\r\nKein konkreter Hinweis<\/h3>Einen konkreten Hinweis darauf, dass Vella eine Gewalttat gegen seine ehemalige Partnerin plante, habe es nach seiner Darstellung jedoch nicht gegeben. Auf die direkte Frage, ob er Vella noch bis eine Woche vor der Tat als potenziell gefährlichen und gewalttätigen Menschen eingeschätzt hätte, antwortete der Arzt entschieden: Nein. Dabei kannte der Psychiater seinen Patienten seit vielen Jahren.<BR \/><BR \/>Vella befand sich nach seinen Angaben seit etwa 15 Jahren in Behandlung. Allerdings hatten sich die Termine in jüngerer Zeit zunehmend ausgedünnt. Die Mutter der Getöteten berichtete, ihre Tochter habe von einer anderen Frau in Vellas Leben erfahren. Danach sei er aggressiver geworden. <BR \/><BR \/>Nun versuchen Ermittler und Öffentlichkeit zu verstehen, wie es zu dieser tödlichen Eskalation kommen konnte. Eine Tat, die viele Fragen hinterlässt. <BR \/><BR \/>Am Institut für Rechtsmedizin in Florenz ist inzwischen auch die Obduktion der Leiche von Federico Vella abgeschlossen worden. Für Vella wurde zusätzlich eine toxikologische Untersuchung angeordnet. Damit soll geklärt werden, ob er Psychopharmaka, anabole Steroide oder andere Drogen eingenommen hatte.<BR \/><BR \/>Indes finden am heutigen Mittwoch die Trauerfeierlichkeiten für Lorena Isceri statt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357311_image" \/><\/div>\r\n