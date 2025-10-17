Gianluca Soncin, der 52-Jährige, der des Mordes an seiner Lebensgefährtin Pamela Genini beschuldigt wird, schweigt. Der Unternehmer, der sich seit dem Mord an der 29-jährigen Influencerin in der Mailänder Strafanstalt San Vittore befindet, weigert sich, auf die Fragen der Ermittler zu antworten. Er setzte damit dieselbe Verteidigungslinie wie unmittelbar nach seiner Festnahme im Krankenhaus, wohin er nach einem vorgetäuschten Suizidversuch gebracht worden war. Der Mann befindet sich derzeit in Einzelhaft. <BR \/><BR \/>Bei einer Durchsuchung von Soncins Wohnung in Cervia haben die Ermittler rund ein Dutzend Messer sichergestellt - darunter Cutter und Klappmesser -, die dem Messer ähneln, mit dem Pamela Genini am Dienstagabend getötet wurde. Zudem wurden vier bis fünf Schreckschusspistolen beschlagnahmt. Außerdem fanden die Ermittler Schlüssel, die möglicherweise mit jenen zur Wohnung von Genini übereinstimmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte Gianluca Soncin Pamelas Schlüssel heimlich duplizieren lassen, um sich Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227360_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Inzwischen rekonstruieren die Ermittler die spannungsgeladene Beziehung des Paares. Bereits am 3. September 2024 hatte Soncin Pamela in seiner Wohnung in Cervia in der Region Emilia Romagna angegriffen und ihr dabei einen Finger gebrochen. Nach dem Vorfall fuhr Pamela mit dem Auto in die Provinz Bergamo und übernachtete bei einer Freundin. Am folgenden Tag ließ sie ihre schmerzende Hand im Krankenhaus von Seriate untersuchen. In der Notaufnahme gab die junge Frau an, von ihrem Partner Gianluca Soncin angegriffen worden zu sein, verzichtete jedoch auf eine Anzeige.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227363_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Trotz des Einschreitens der Carabinieri - in Cervia wegen eines häuslichen Streits gerufen, in Seriate vom Krankenhaus alarmiert - wurden keine Unterlagen an die Polizeipräsidien oder Staatsanwaltschaften von Bergamo und Ravenna weitergeleitet. Daher wurden keine Maßnahmen gegen Soncin ergriffen. Nach Einschätzung der Ermittler hatte Soncin den Angriff mindestens eine Woche lang geplant. <h3>\r\nVerzweifelte letzte Nachrichten<\/h3>Am Abend des 14. Oktober verschaffte sich Gianluca Soncin mit einer heimlich angefertigten Schlüsselkopie Zutritt zur Wohnung und tötete Pamela mit mindestens 24 Messerstichen. In einem Chat-Gespräch mit ihrem Ex-Freund hatte die 29-Jährige kurz zuvor betont, dass sie Angst vor Soncin habe, den sie als „völlig verrückt“ bezeichnete. „Er ist komplett durchgedreht, ich weiß nicht, was ich tun soll“, schrieb sie um 21:46 Uhr. Sechs Minuten fragte sie: „Was soll ich tun?“ Der Ex-Freund alarmierte daraufhin sofort die Polizei und schrieb: „Die Polizei ist unterwegs, ich bin auch auf dem Weg. Mach unten auf, sie sind schon da.“ Die Beamten trafen ein, während Soncin Pamela angriff. Sie konnten ihr das Leben nicht retten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/er-ist-in-meine-wohnung-eingedrungen-pamelas-letzter-anruf-vor-dem-mord" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>Inzwischen wurde die Obduktion von Pamelas Leichnam durchgeführt, während die Ermittlungen auf mehreren Ebenen weitergeführt werden. Dabei sollen auch Soncins Persönlichkeit sowie seine mutmaßlich undurchsichtigen geschäftlichen Aktivitäten eingehend untersucht werden.