Dabei handelt es sich um diesselbe Autobahnbrücke von der im September Federico Vella seine Ex-Lebensgefährtin Lorena Isceri geworfen hatte. Danach war er selber in den Tod gesprungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/20-minuten-im-kofferraum-wie-lorena-isceri-noch-versuchte-ihr-leben-zu-retten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389399_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Mord an Ionela Miruna Garneata (24) ereignete sich am Donnerstagfrüh in Ponte Buggianese in der Provinz Pistoia, in dem Haus, in dem das junge Paar lebte. „Ich habe sie ermordet, jetzt töte ich mich“, rief Andrea Nardini, im Gespräch mit einem Mitarbeiter der Notnummer 112, die er nach der Tat angerufen hatte. Danach steckte er sein Auto in Brand, begoss sich mit Benzin, zündete sich an und sprang von der Autobahnbrücke. Autofahrer, die die dramatische Szene beobachten, alarmierten die Polizei.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389402_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Fall sorgt für Bestürzung. „Wir verurteilen diese gewaltsame und barbarische Tat, die einer jungen Frau das Leben gekostet hat, aufs Schärfste“, kommentierte der Bischof von Pistoia Augusto Mascagna. <BR \/><BR \/>„Erneut hat sich geschlechtsspezifische Gewalt innerhalb von Paarbeziehungen und Familien ereignet - also ausgerechnet an dem Ort, an dem wir uns eigentlich am sichersten fühlen sollten. Unsere Gedanken sind bei der getöteten Frau und all jenen, die ihr nahestanden“, schrieb der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani, auf Facebook.<BR \/><h3>\r\nFalls Sie selbst gerade in einer schwierigen Phase oder einer akuten Krise stecken, sind Sie damit nicht allein. Hier finden Sie Hilfe:<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389405_image" \/><\/div>\r\n