Femizid in Rimini: 47-Jähriger tötet Partnerin mit Nudelholz

Laut Angaben der Nachbarn, die auch die Polizei gerufen hatten, hätte das Paar wegen des gemeinsamen 6 Monate alten Kindes gestritten. Laut ersten Ermittlungserkenntnissen soll der Mann dann seiner Partnerin mit einem Nudelholz den Schädel eingeschlagen haben.Laut der Nachrichtenagentur ANSA soll er sich danach blutüberströmt auf die Straße begeben haben mit den Worten „dem Jungen geht es gut. Jetzt wird sie ihm gegenüber nicht mehr schlecht über mich reden können“. Laut ersten Rekonstruktionen sei der mutmaßliche Täter verärgert gewesen, weil seine Frau ihn den gemeinsamen Sohn nicht in den Arm nehmen ließ.Der 47-Jährige sitzt nun wegen Mordes in Untersuchungshaft. Es wird von einer vorsätzlichen Tötung ausgegangen. Die Frau wurde tot im Schlafzimmer aufgefunden, während der Sohn sich im Wohnzimmer aufhielt. Das 6 Monate alte Kind wäre laut ANSA nicht in Gefahr.In Italien kam es in diesem Jahr bereits zu über 30 Femiziden.