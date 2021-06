Fennberg: Die Lage bessert sich

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Wie der Bezirksfeuerwehrinspektor Stephan Ritsch mitteilt, blieb es am heutigen Vormittag am Fennberg ruhig. Die Einsatzkräfte haben im Brandgebiet zu Fuß nach Glutnestern oder eventuell aufgetretenen Brandherden gesucht.Da es fast windstill war gab es diesbezüglich keine Probleme.Am Nachmittag mit aufkommendem Wind wurde die Situation weiterhin beobachtet und nach eventueller Rauchbildung Ausschau gehalten.Am späteren Nachmittag treffen sich die Behördenvertreter um die Lage neu zu bewerten.Zum Brand war es am Sonntag bei den Herz-Jesu-Feuern gekommen. Noch am Dienstag standen Löschhubrschrauber im Einsatz. Dieses Video von Montag zeigt, wie die Feuerwehren gegen die Flammen am Fennberg kämpften.

stol