Fennberg: Löschhubschrauber weiter im Einsatz

Auch am Dienstag stiegen wieder Rauchwolken vom Fennberg auf: 2 Löschhubschrauber standen im Dauereinsatz. Einer wurde gegen 16 Uhr abgezogen, der verbliebende Hubschrauber war weiterhin ununterbrochen im Einsatz, wie der Bezirksfeuerwehrverband Unterland meldet.Ortskundige Wehrmänner spürten vom Boden Glutnester auf, die sie mittels Funk dem Piloten mitteilten, sodass dieser das Schaummittel punktgenau auf die Glutnester abwerfen konnte.Die Löschflüge wurden am heutigen Dienstag bis 20 Uhr fortgesetzt. Am Mittwochmorgen treffen sich die Führungskräfte der Forstbehörde erneut, um eine weitere Lageerkundung mit dem Hubschrauber durchzuführen und die Situation neu zu bewerten. Sollte es erneut zu Rauchbildung oder einem Brand kommen, sind sämtliche Wehrkräfte einsatzbereit.Der Brand im oberen Bereich des Fennberges, wo er am Herz-Jesu-Sonntag ausgebrochen war, ist hingegen endgültig gelöscht. In diesem Bereich wurde alle Löschmittel abgezogen sodass dort „Brand aus“ gegeben werden konnte.

stol