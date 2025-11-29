<BR \/>Der Mann soll über die Online-Plattform eine Wohnung angeboten haben, die laut den Angaben im Netz einem Dänen gehörte. Eine Frau, die ihren Urlaub in Südtirol buchen wollte, soll der Betrugsmasche zum Opfer gefallen sein. <BR \/><BR \/>Laut einer Aussendung er Beamten soll der mutmaßliche Betrüger sie dazu gebracht haben, eine Kaution von rund 1.000 Euro für die Buchung der Wohnung zu überweisen. Schließlich stellte sich heraus, dass die Wohnung gar nicht existierte. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri konnten den Kontoinhaber und mutmaßlichen Täter in der Folge identifizieren und anzeigen – es handelt sich laut Aussendung um einen 24-Jährigen, der in Bruneck wohnhaft und wegen ähnlicher Straftaten bereits aktenkundig ist.