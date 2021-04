Fernheizwerk Mals: Motor in Brand geraten

Der Brandalarm erreichte die Feuerwehren kurz nach 6 Uhr: Einer der beiden Antriebsmotoren in der Holzvergasung des Fernheizwerks Mals war in Brand geraten.Die Freiwilligen Feuerwehren von Mals und Laatsch rückten umgehend aus, um das Feuer zu löschen, was auch schnell gelang. Der Brand sorgte für starke Rauchentwicklung.Auch das Weiße Kreuz war vor Ort, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Auch mussten keine Personen evakuiert werden.„Da die Holzvergasung mit 2 Antriebsmotoren ausgestattet ist, konnte schon wieder der Normalbetrieb aufgenommen werden“, berichtet der Kommandant der Feuerwehr Mals, Peter Veith.Der Einsatz dauerte etwa 1,5 Stunden, auch die Behörden waren vor Ort.

liz