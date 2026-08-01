Insgesamt rund 950 bis 1.000 Teilnehmer - mehr als bei der „Premiere“ am 27. Juni - versammelten sich bei den Kundgebungen im Bezirk Reutte und im Bezirk Imst. Protestiert wurde erneut vor allem gegen das „Fernpasspaket“ der Landesregierung.<BR \/><BR \/>Nach erfolgter Sperre setzten sich auf beiden Seiten des Fernpasses - bei Nassereith\/Rastland im Bezirk Imst und in Reutte\/Burgenwelt Ehrenberg Klause-Parkplatz Außerfern - die Protestmärsche in Bewegung.<h3>\r\nAn zwei Standorten versammelt<\/h3>Zuvor hatte man sich an zwei Standorten versammelt: Einerseits bei Reutte-Katzenberg im Außerfern - knapp 500 Menschen folgten hier dem „Protest-Ruf“ der Bürgerinitiative „Lebensraum Gurgltal Außerfern Mieminger Plateau“, wie es vom Reuttener Bezirkspolizeikommando gegenüber der APA hieß. <BR \/><BR \/>Und andererseits bei Nassereith-Rastland im Bezirk Imst - rund 470 Demonstranten waren hier zugegen. Der dazwischenliegende Straßenabschnitt umfasst 34 Kilometer und wurde für den gesamten Verkehr gesperrt. In Nassereith führte der Demo-Zug dann bis zum Parkplatz Fernstein, in Reutte abwärts bis zum Parkplatz Postwiese.