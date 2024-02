Ferrara: Wohnmobil komplett abgebrannt – 2 Tote

Zu dem Brand des Wohnmobils kam es in der Nähe des Sportgeschäftes „Decathlon“ auf einem Parkplatz in der Ferraresi-Straße. Die Ursache für den Brand des Wohnmobils sind bisher noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen.Ersten Berichten zufolge sei es zu einer Explosion im Fahrzeug gekommen, in dem sich auch 2 Gasflaschen befunden hätten, berichtet die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“.Bei den Verstorbenen soll es sich um 2 Familienmitglieder aus Italien handeln. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.