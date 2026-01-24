<b>Von Micaela Taroni<BR \/><\/b><BR \/>Die Ermittlungen richten sich sowohl gegen Del Vecchio als auch gegen einen Mitarbeiter seines Sicherheitsteams. Letzterer soll nach der Anklage nach einem von Del Vecchio verursachten Verkehrsunfall am 16. November nahe Mailand zum Unfallort gekommen sein, dem Unternehmer sein eigenes Auto überlassen haben, damit dieser den Ort verlassen konnte, und anschließend gegenüber den Beamten erklärt haben, er selbst habe den Unfall verursacht. Diese Darstellung wurde später durch Zeugenaussagen und Videoaufnahmen widerlegt.<BR \/><BR \/>Gegen Del Vecchio wurden daraufhin Justizermittlungen aufgenommen. Zudem wurden ihm zehn Punkte vom Führerschein entzogen; das Fahrzeug, ein Ferrari Purosangue 222, wurde jedoch nicht beschlagnahmt, wie die Tageszeitung La Repubblica berichtete.<h3>\r\nAnhand des Kennzeichens kamen die Beamten Del Vecchio auf die Schliche<\/h3>Der Ferrari mit Del Vecchio und einem weiteren Unternehmer an Bord war auf der östlichen Stadtumfahrung von Mailand in südlicher Richtung unterwegs, als er nach mehreren Überholmanövern mit dem Heck eines BMW 530 kollidierte. Beide Fahrzeuge prallten mehrfach gegen die Leitplanke, bevor sie schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen kamen. Nach Angaben der ersten Helfer befanden sich zunächst zwei Personen im Ferrari; als jedoch eine Streife der Verkehrspolizei eintraf, saß nur noch eine Person im Fahrzeug - ein 53-Jähriger, der als Mitarbeiter im Bereich „Asset Protection“ bei Luxottica arbeitet.<BR \/><BR \/>Anhand des Kennzeichens kamen die Beamten auf Del Vecchio, ebenso durch die Aussage eines Sanitäters, der den Fahrer später auf Fotos wiedererkannte, dem er zuvor geholfen hatte. Die Auswertung der Überwachungskameras zeigte schließlich den weiteren Ablauf: das Eintreffen des 53-Jährigen wenige Minuten nach dem Unfall, sein kurzzeitiges Parken etwa hundert Meter weiter vorn sowie den anschließenden Fahrzeugwechsel. Demnach stiegen die beiden Männer aus dem Ferrari aus, während der 53-Jährige das Steuer übernahm und die anderen in das zweite Auto einstiegen. Der Beifahrer im Ferrari sei nach Angaben der Ermittler nicht beschuldigt. Dabei handelt es sich um einen engen Mitarbeiter Del Vecchios, gegen den nicht ermittelt wird.