Das traditionelle „Redentore“-Fest (Fest des Erlösers) geht am dritten Juli-Sonntag mit einem riesigen Feuerwerk zu Ende. 4.000 Boote mit 28.000 Menschen an Bord beobachteten das Schauspiel von der Lagune aus. Tausende Zuschauer hatten sich einen Platz gesichert, um das Feuerwerk von der Riva degli Schiavoni und der Insel Giudecca aus zu beobachten.<BR \/><BR \/>Die Tradition der „Festa del Redentore“ stammt aus dem Jahre 1577. Sie erinnert an das Ende der Pest-Epidemie im 16. Jahrhundert, die einem Drittel der Bevölkerung das Leben gekostet hatte, und zählt zu den beliebtesten Feierlichkeiten in Venedig.<h3>\r\nZahlreiche Feste in der Stadt<\/h3>Trotz ungewohnt wechselhaften Wetters ließen sich die Besucher das Fest nicht verderben. Boote aller Größen und Farben füllten das Becken vor dem Markusplatz, in der Stadt wurden Feste und gemeinsame Essen veranstaltet. Besonders lebhaft ging es wie jedes Jahr auf der Insel Giudecca zu, wo sich die Basilika „Il Redentore“ befindet. Sie war über eine eigens errichtete lange Pontonbrücke zu Fuß erreichbar. Mehrfach setzte Regen ein, doch der Wind sorgte zugleich für eine Abkühlung nach den heißen Tagen und tat der Feier keinen Abbruch.<BR \/><BR \/>Dem Feuerwerk wohnte auch der US-Botschafter in Italien, Tilman Fertitta, an Bord seiner 117 Meter langen Luxusjacht „Boardwalk“ bei. Die Ankunft des Botschafters und seiner Megajacht hatte am Freitag in Venedig Proteste ausgelöst. Hunderte Demonstrierende versammelten sich am Freitagabend in der Nähe des Schiffes und kritisierten den aus ihrer Sicht zur Schau gestellten Reichtum des Botschafters, der ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump ist. Die Polizei sperrte den Zugang zur Jacht mit Einsatzkräften und Booten ab. Als Demonstrierende versuchten, sich dem Schiff zu nähern, kam es zu kurzen Rangeleien mit der Polizei.