Jacken aus Geschäft gestohlen und damit spazieren gegangen

Durch die Aufnahmen der Überwachungskameras erkannte der Ladenbesitzer den Dieb. Wenig später sah er, wie der Dieb mit einer der gestohlenen Jacken seelenruhig vor dem Geschäft spazieren ging. Daraufhin versuchte der Besitzer, den Mann aufzuhalten – ohne Erfolg: Der Dieb drohte ihm.Am Dienstagnachmittag konnte die Polizei den Dieb dank der genauen Beschreibung des Ladenbesitzers am Brenner Bahnhof festnehmen, als dieser versuchte, mit einem Zug Richtung Meran zu flüchten.Bei einer Durchsuchung der Polizei konnten bei dem Dieb weitere Kleidungsstücke und Accessoires sichergestellt werden, die er in einem weiteren Geschäft am Brenner gestohlen hatte. Der Marokkaner, der keine Aufenthaltsgenehmigung hat, wurde wegen Diebstahls und Bedrohung angezeigt.