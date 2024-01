Gewalt während Autofahrt: Gebrochene Finger, Prellungen – Mann festgenommen

Prellungen, Schürfwunden und mehrere gebrochene Finger

Frau wurde ins Krankenhaus von Orvieto gebracht

Das Paar hatte ursprünglich geplant, gemeinsam mit dem Kind von Südtirol nach Süditalien zu fahren, um dort die Silvesterfeiertage zu verbringen. Der Mann stammt aus Kampanien, ist jedoch in Südtirol ansässig. Die geplante Auszeit verwandelte sich aber schnell in einen Albtraum.Während eines Streits auf einer Raststätte entschied die Frau plötzlich, das Auto anzuhalten und erklärte dem Mann, dass sie und ihre Tochter nach Hause zurückkehren würden. Sie forderte ihn gleichzeitig auf, das Auto zu verlassen.Infolgedessen warf der Mann ihr das Handy ins Gesicht, wobei er sie am Wangenknochen traf. Die Frau bat daraufhin ihre Tochter, die Polizei zu rufen.Während das Mädchen mit den Ordnungshütern telefonierte, wurden zwei Streifenwagen der Straßenpolizei von Orvieto zum Tatort geschickt.Als sie ankamen, befand sich der Mann über dem Auto gebeugt, während die verletzte Frau auf dem Fahrersitz saß. Sie wurde ins Krankenhaus von Orvieto gebracht, wo Ärzte verschiedene Prellungen, Schürfwunden und mehrere gebrochene Finger feststellten.Die Staatsanwaltschaft von Terni veranlasste die Festnahme des Mannes. In einem Schnellverfahren am folgenden Tag wurde die Festnahme bestätigt, und der Richter ordnete an, dass der Mann die gemeinsame Wohnung verlassen und ein Annäherungsverbot einhalten muss.