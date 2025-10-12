Gegen 15.10 Uhr hatte eine Person mehrere Schüsse in dem Wettbüro abgegeben, einen weiteren vor der Tür. Im Wettbüro wurden drei Personen verletzt, nach Polizeiangaben schwebt keine von ihnen in Lebensgefahr.<BR \/><BR \/>Mehrere Stunden lang wurde nach dem zu Fuß geflüchteten Täter gefahndet, am Abend erfolgte dann eine Festnahme. Wo diese erfolgte und um wen es sich handelte, war zunächst nicht bekannt - auch nicht, ob sich der Schütze und die Opfer kannten.<BR \/><BR \/>Der Tatort liegt unweit einer zentralen Bushaltestelle, im Umfeld herrschte am Samstag geschäftiges Treiben. Die Polizei hatte dennoch recht schnell betont, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Was genau sie zu der Einschätzung bewog, war nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Von Interesse sein dürfte auch, wie viele Schüsse genau fielen und welche Waffe zum Einsatz kam. Eine Augenzeugin berichtete, vier bis fünf Schüsse gehört zu haben. Der „Bild“-Zeitung zufolge sollen sie mit einer Kurzwaffe abgegeben worden sein, also einer Pistole oder einem Revolver.