Festnahme nach Tod von 7 Migranten vor Lampedusa

Die Polizei auf Sizilien hat einen 38-jährigen Ägypter wegen Schlepperei festgenommen. Er wird beschuldigt, am Steuer eines von Libyen abgefahrenen Schiffes gewesen zu sein, das am 25. Jänner 287 Migranten nach Lampedusa geführt hatte. An Bord befanden sich die Leichen von sieben an Unterkühlung gestorbenen Männern aus Bangladesch, teilte die italienische Polizei mit.Dem Angeklagten wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Ermittlungen sind im Gange, um festzustellen, ob sich weitere Schlepper an Bord des Bootes befanden.Die Migranten waren während der Seefahrt auf unmenschliche Weise behandelt worden, berichteten die Ermittler. Die italienische Küstenwache hatte an Bord des Bootes zunächst 3 Leichen entdeckt. 4 weitere Männer starben trotz Behandlung der Mitarbeiter der Küstenwache noch vor der Ankunft auf Lampedusa.

apa