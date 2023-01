Festnahme von Mafia-Boss Messina Denaro: Das Ende einer Ära

3 Jahrzehnte suchte die Polizei nach Matteo Messina Denaro. - Foto: © ANSA / ANSA

„Einer nach dem anderen sind die großen Mafia-Bosse verschwunden“

Meloni: „Kampf gegen die Mafia wird unvermindert fortgesetzt“

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gratulierte den Ermittlern zum erfolgreichen Einsatz. - Foto: © ANSA / PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Festnahme wirft viele Fragen auf

Ein Dickdarm-Tumor hat den seit 1993 gesuchten „Boss der Bosse“ in die Knie gezwungen, den letzten Paten, der für die Bombenanschläge auf die legendären Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino verantwortlich gemacht wird.Wie ein Normalsterblicher ließ sich der Cosa Nostra-Boss unter dem falschen Namen Andrea Bonafede in einer auf Onkologie spezialisierten Privatklinik in Palermo behandeln. Zeugen berichteten, sie hätten sich monatelang an der Seite des Bosses einer Chemotherapie unterzogen.„Wir sind sogar auf einer gemeinsamen Chat von Onkologie-Patienten Freunde geworden“, berichtete verblüfft eine Frau, die es noch nicht glaubt, zusammen mit Italiens meistgesuchtem Kriminellen in der Klinik „La Maddalena“ behandelt worden zu sein.„Krankheit ist ein Ereignis im Leben einer flüchtigen Person, das sie zwingt, in die Öffentlichkeit zu gehen“, sagte der Staatsanwalt von Palermo, Paolo Guido, auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag. Nachdem die Polizei die Informationen erhalten hatte, dass der 60-jährige Boss am Tumor erkrankt sei, konzentrierte sie die Ermittlungen auf die Datenbank des nationalen Gesundheitssystems. Dies ermöglichte es den Ermittlern, Messina Denaro trotz seines falschen Namens zu lokalisieren.Mit der Festnahme Messina Denaros ist eine 4 Jahrzehnte lange Epoche zu Ende gegangen, in der die Cosa Nostra versucht hatte, Einfluss auf die Politik zu nehmen und mit Anschlägen auf Richter, Staatsanwälte und Journalisten die Öffentlichkeit zu terrorisieren.Der Staat schlägt gegen die Mafia in einer Phase zu, in der Messina Denaro schon seit einigen Jahren einen persönlichen Niedergang erlebt. Denn der Sizilianer war der letzte Pate einer Riege, die mit Berardo Provenzano, Toto Riina und den Brüder Graviano die Kontrolle der Cosa Nostra übernommen hatte. Riina und Provenzano sind tot, die Brüder Graviano sind seit Jahren inhaftiert. „Einer nach dem anderen sind die großen Mafia-Bosse verschwunden. Die Krankheit hat jetzt den letzten großen Paten definitiv geknickt“, kommentierte der Anti-Mafia-Journalist Attilio Bolzoni.Fest steht, dass Messina Denaro den Niedergang der Cosa Nostra auch gegenüber anderen mafiösen Organisationen wie die Ndrangheta im süditalienischen Kalabrien, stark zu spüren bekommen hat. In den vergangenen Jahren hatte die Polizei über 100 mutmaßliche Komplizen, darunter eine Schwester und weitere Familienmitglieder, festgenommen. Der Familie wurde ein Vermögen von 150 Millionen Euro beschlagnahmt. Damit kam es zu Löchern im dichten Netz, das bisher die Flucht des Mafioso ermöglicht hatte.Messina Denaros Festnahme ist ein Aushängeschild für Regierungschefin Giorgia Meloni, die mit der Verhaftung des „Paten der Paten“ zeigen will, dass ihre Regierung den in den letzten Jahren scheinbar eingeschlafenen Kampf gegen das organisierte Verbrechen wieder aufnehmen will. Meloni eilte nach der Festnahme des Bosses nach Palermo und dankte den Ermittlern persönlich für „die Festnahme des wichtigsten Vertreters der Mafia“. Der Kampf gegen die Mafia werde unvermindert fortgesetzt, sagte sie, und kündigte eine Initiative an, damit der 16. Jänner künftig als Tag zu Ehren der Anti-Mafia-Ermittler und -Staatsanwälte gefeiert wird.Dennoch wirft die Festnahme Messina Denaros viele Fragen auf. Wieso konnte er sich problemlos unter falscher Identität im Zentrum Palermos aufhalten? Welche Verbindungen ermöglichten es ihm, 30 Jahre lang ungestört seine Geschäfte zu betreiben, ohne seine Heimat in der westsizilianischen Provinz verlassen zu müssen? Obwohl untergetaucht, sei Messina Denaro ein Boss mit „Kontakten und finanziellen Ressourcen“ gewesen, sagte Chefankläger Maurizio De Lucia.Der Mann, der als „U Siccu“ (der Dünne) oder „Diabolik“ bekannt ist, leistete bei der Festnahme im Krankenhaus am Montag keinen Widerstand und versuchte nicht zu fliehen, sagte De Lucia. „Wir haben einen sehr gefährlichen Flüchtigen gefasst, ohne Gewalt anwenden zu müssen, wir mussten nicht einmal Handschellen anlegen“, berichtet der Chefermittler.Weltweit kursierten die Bilder eines gealterten Mannes mit einer Wollmütze auf dem Kopf, der von den Polizisten weggeführt wurde. Das Bild ist kilometerweit entfernt von dem Image des glamourösen Bosses, der das Luxusleben und schöne Frauen liebte. Einziges Element seines einst goldenen Lebens ist eine Uhr im Wert von 35.000 Euro, die Matteo Messina Denaro bei der Festnahme trug.Am Dienstag wurde auch das Versteck von Matteo Messina Denaro entdeckt: Es liegt im Ort, in dem sein Fahrer Giovanni Luppino lebte – im Zentrum von Campobello di Mazara. Hier erfahren Sie mehr.