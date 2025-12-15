Ein Nachbar bemerkte vergangenen Dienstag einen Vorfall in Innsbruck, woraufhin die Täter flüchteten. Der Zeuge notierte jedoch das Autokennzeichen.<BR \/><BR \/>Nach Ermittlungen wurden die chilenischen Verdächtigen schließlich in Vorarlberg festgenommen. Es ergab sich der Verdacht, dass die Chilenen am 9. Dezember zweimal in Innsbruck, im November in Bregenz und am 10. Dezember in Lochau in Wohnungen eingebrochen sein sollen. Eine Mietwohnung in Deutschland wurde ausgeforscht, dort wurden Diebesgut und weitere Beweismittel sichergestellt.<BR \/><BR \/>Ein Beschuldigter zeigte sich vollumfänglich geständig, einer legte ein Teilgeständnis ab. Die beiden weiteren Festgenommenen stellten die Vorwürfe in Abrede. Die Männer wurden in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.