Festnahmen nach mutmaßlichem Terrorangriff bei Paris

Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend in Paris. Es ist bei Terrorermittlungen in Frankreich üblich, dass Menschen aus dem Umfeld von Verdächtigen für Befragungen in Polizeigewahrsam genommen werden.Ermittler durchsuchten nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP 2 Wohnungen, auch die des aus Tunesien stammenden Tatverdächtigen.Er hatte die 49-jährige Frau in Rambouillet bei Paris brutal mit einem Messer ermordet. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt.

dpa