Festnahmen nach Tod von 21 Teenagern in Lokal in Südafrika

Nach dem Tod von 21 Jugendlichen in einem Lokal im südafrikanischen East London hat die Polizei den Besitzer und 2 seiner Angestellten festgenommen. Zuvor hatte eine Aufsichtsbehörde Anzeige wegen des Verdachts des Verkaufs von Alkohol an Minderjährige erstattet, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren waren auf einer Feier vermutlich an Vergiftungen gestorben. Die Untersuchungen zur genauen Todesursache dauern aber an.